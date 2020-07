Uitslaande keukenbrand nadat kind zit te prutsen aan grill Bart Boterman

23 juli 2020

10u30 0 Koksijde In de Strandlaan in Koksijde woedde woensdagavond rond 18.30 uur een uitslaande keukenbrand. Een kind zou aan de knoppen van de grill hebben zitten draaien, waardoor die in werking trad en er na verloop van tijd brand ontstond.

De vlammen breidden zich snel uit en de rookontwikkeling was groot. De bewoner, zelf een brandweerman, slaagde erin het vuur te blussen. De man ademde daarbij rook in en werd naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. Een deel van het fornuis en de dampkap is gesmolten en er is veel rookschade. De brandweer diende vooral na te blussen en te ventileren.