Uitbater tearoom looft cadeaubon van 100 euro uit voor gouden tip over inbraak: “Kassa-inhoud gestolen en ruimschoots de tijd genomen om zaak te vandaliseren” Bart Boterman en Gudrun Steen

28 januari 2020

16u32 0 Koksijde De uitbater van Tearoom Rubens op de Zeedijk in Oostduinkerke looft een cadeaubon van 100 euro uit voor een gouden tip, die naar de dader van de inbraak in zijn zaak leidt. De inbraak dateert van de nacht van vorige week vrijdag op zaterdag, maar uitbater Peter Roose (48) gooide de bewakingsbeelden pas recent op de sociale media. “Ik hoop dat dit het onderzoek in een stroomversnelling brengt”, zegt hij. “ Er werd zo’n 500 euro uit de kassa gestolen, maar de dief was liefst twee uur in onze zaak en richtte heel wat schade aan”, aldus Peter.

De inbreker drong eerst binnen in het overdekt terras en rukte daar bewakingscamera uit de muur. “Op de beelden is te zien hoe hij rechtstreeks naar de camera loopt, alsof hij hier al eens op verkenning is geweest. Vervolgens sloeg hij een klein raampje stuk om verder binnen te dringen. In de kassa zat zo'n 500 euro wisselgeld om de dag mee te starten en dat is meegenomen. Maar de man bleef maar liefst twee uur in onze tearoom om de boel te vandaliseren. Ik begrijp zijn motief echt niet”, getuigt Peter Roose, sinds twee jaar uitbater van Tearoom Rubens.

Flessen saus leeggespoten, flessen gin stukgegooid

“De inbreker gooide onder meer dertig flessen gin aan diggelen, spoot overal saus in het rond en rukte houten planken van ons interieur uit de muur. Het lijkt erop dat hij helemaal niet onder tijdsdruk stond en ruimschoots de tijd nam om zich uit te leven. Het getuigt van veel lef”, gaat Peter verder. Hij raamt de totale schade op zo’n 4.000 euro. “Bovendien bracht het heel wat inkomstenverlies met zich mee omdat we de zaterdag maar om 15 uur konden openen door het vele opkuiswerk.”

Strafbaar

Peter deed aangifte bij de politie, maar heeft voorlopig nog niets vernomen. “Daarom heb ik besloten om de beelden online te gooien in de hoop iemand de dader herkent. Wie met een gouden tip voor een doorbraak zorgt, krijgt een cadeaubon van 100 euro te besteden in mijn zaak”, legt de zaakvoerder uit. Nochtans is het strafbaar om beelden te verspreiden waarop iemand herkenbaar is. “Maar daar trek ik mij niets van aan. Inbreken is ook strafbaar. Laat de inbreker maar klacht indienen tegen mij, dan weten we tenminste om wie het gaat”, besluit Peter Roose.