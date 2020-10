UIT ETEN – Venise in Oostduinkerke, waar je met de glimlach bediend wordt Gudrun Steen

13 oktober 2020

11u02 0 Koksijde Venise restaurant in Oostduinkerke-Bad blinkt uit in klantvriendelijkheid. Op de menukaart zie je vooral de klassiekers, maar die worden wel op een kwalitatief niveau geserveerd. Je voelt aan alles dat dit restaurant een halve eeuw ervaring heeft.

Oostduinkerke is een gezellige kustgemeente die vooral in trek is bij families en dat merken we ook wanneer we de Venise binnenwandelen. We hebben om 12 uur gereserveerd en bij aankomst zijn al een paar tafeltjes bezet. De inrichting is sober met een aquarium en een grote wandfoto van Venetië als blikvangers. Wij krijgen een tafeltje in de hoek bij het raam. Met zicht op het openluchtzwembad en als we goed kijken ook wat golven van de Noordzee. Het restaurant is gelegen bij het Astridplein, waar de wereldbekende garnaalvissers te paard naar zee vertrekken. Een dichting bij het raam hangt slordig te slingeren en het zonnescherm heeft zijn beste tijd gehad.

Een vriendelijke ober licht ons kort de suggesties en specialiteiten toe. Als voorgerecht kies ik voor de gerookte zalm, mijn dochter voor de tomatensoep. De zalm is mooi gepresenteerd op een rechthoekig bordje met een royale portie rauwe uien erbij, twee grote stukken citroen, geroosterd brood en een topping.

Dochterlief voelt zich geen kind meer en gaat voor de volwassen portie steak met pepersaus. Ik blijf bij de vis en vraag een vispannetje. De steak is goed gebakken zoals gevraagd met daarbij een apart potje smeuïge puree. Ik krijg een goed gevulde kom met verschillende vissoorten, overgoten met een lekker sausje en afgewerkt met kaas. Zoals te verwachten zijn haar ogen groter dan de maag en blijft de helft van het vlees liggen. De ober stelt zelf voor om het te verpakken voor thuis.

Afsluiten doen we met een latté speculoos en een bolletje vanille-ijs. We keren terug met een voldaan gevoel. Je voelt aan alles dat deze horecazaak vijftig jaar ervaring heeft. De vriendelijke bediening blijft ons het meeste bij. Op de terugweg beklimmen we nog even de duin bij zaal De Witte Burg. Ideaal om de calorieën te verbranden en vooral na te genieten van een heerlijk familiemomentje.

Onze beoordeling: 3,5 sterren

Eten: 7/10

Sfeer: 8/10

Bediening: 9/10

Praktische info

Restaurant Venise

Albert I-laan 65

Oostduinkerke

058 51 46 54

www.venise.be

Openingsuren

De keuken is open van 11.30 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Maandag en dinsdag is het gesloten

Prijzen

Voorgerechten: 14 tot 17 euro

Hoofdgerechten: 22 tot 29 euro