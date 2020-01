Tweede keer vandalisme aan auto in anderhalve maand tijd Bart Boterman

29 januari 2020

17u54 0 Koksijde Een bewoner van de Albert Bliecklaan in Koksijde werd voor de tweede keer in anderhalve maand slachtoffer van vandalisme.

In de nacht van maandag op dinsdag werd een diepe kras getrokken in het portier van zijn auto. De man deed aangifte bij de politie en had dat ook al op 9 december gedaan, want toen was precies hetzelfde voorgevallen. De schade van toen was inmiddels hersteld. Er is voorlopig geen verdachte en het ontbreekt ook aan camerabeelden.