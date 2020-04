Twee winkeldieven betrapt Bart Boterman

07 april 2020

12u26 0 Koksijde In Koksijde werden maandagnamiddag twee winkeldieven betrapt.

Kort na de middag stal een vrouw (53) uit Vorst een fles champagne in de SPAR in de H. Christiaenlaan. Wat later werd een 34-jarige Koksijdenaar betrapt op de diefstal van bluetooth-oortjes en een verpakking kauwgom in de Carrefour in de Strandlaan. Telkens kwam de politie ter plaatse voor een proces-verbaal. De goederen zijn uiteindelijk vergoed geweest.