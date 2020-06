Twee jaar cel voor vechtpartij aan The Possé: slachtoffer belandde met hoofd op boordsteen en lag maandenlang in coma Bart Boterman

23 juni 2020

13u37 0 Koksijde Een 26-jarige Pool is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar met uitstel, voor een zware vechtpartij voor danscafé The Possé in Oostduinkerke. Het slachtoffer (33), eveneens een Pool, kwam met zijn hoofd op een boordsteen terecht en belandde in een diepe coma. De man liep zware, blijvende letsels op. Nog twee andere betrokkenen kregen 4 maanden cel.

De feiten vonden plaats in juli 2017 voor de deur van danscafé The Possé. De gemoederen raakten verhit en er ontstonden meerdere vechtpartijen tussen twee groepjes. Pas toen een van de betrokkenen bewusteloos op de grond werd aangetroffen en de politie aankwam, stopten de vechtpartijen. Het slachtoffer was met zijn hoofd op de boorsteen terecht gekomen en raakte in kritieke toestand. Heel wat betrokkenen werden opgepakt, maar wie precies de slagen had uitgedeeld bleef lang onduidelijk. Op beelden was te zien hoe iemand op het slachtoffer afstapte en zwaar uithaalde. Nadien bracht iemand nog een harde trap toe, terwijl het slachtoffer al kritiek was. Drie jaar later bracht het Openbaar Ministerie drie personen voor de rechtbank.

Lukasz B. werd aanzien als hoofdverdachte door het parket, hij zou de zware slag en nadien nog een schop hebben uitgedeeld. De man ontkende echter dat hij zelf de eerste zware slag toediende, maar gaf wel toe dat hij het slachtoffer achteraf nog schopte. De rechtbank achtte de eerste slag dan ook niet bewezen, maar voor zijn betrokkenheid kreeg hij toch 2 jaar cel en 1.600 euro boete. De celstraf is voor de helft met uitstel. Nog twee anderen, nog een Pool (25) en een Duitser (24), kregen 4 maanden cel voor hun betrokkenheid bij de vechtpartij.

Slachtoffer niet te bereiken

Het slachtoffer dat maandenlang in een coma lag en nog steeds zware letsels met zich meedraagt, stelde zich geen burgerlijke partij. De man werd gerepatrieerd naar Duitsland, waar zijn familie woont. Maar hij heeft geen bekend adres en de oproeping voor de rechtbank kwam nooit aan.