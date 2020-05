Twee Iraniërs in de cel op verdenking van mensensmokkel: politie betrapte hen met opblaasbootje, buitenboordmotor, benzine en reddingsvesten in Koksijde Bart Boterman

08 mei 2020

17u50 12 Koksijde Twee Iraniërs van 32 en 39 jaar zitten in voorhechtenis op verdenking van mensensmokkel, nadat ze in de nacht van 1 op 2 mei zijn opgepakt in Koksijde.

Volgens procureur Frank Demeester van het parket van West-Vlaanderen werden de twee gecontroleerd door de politie Westkust omdat hun auto verdacht was. Ze reden met een voertuig met Duitse nummerplaat. In de wagen werden een opblaasbare boot, een buitenboordmotor, roeispanen, jerrycans met benzine en reddingsvesten aangetroffen. “Beiden werden gearresteerd op verdenking van mensensmokkel en aangehouden door de onderzoeksrechter. Hun voertuig werd in beslag genomen. Het onderzoek zal worden verdergezet door het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen”, aldus Frank Demeester. De twee dienden vrijdag voor de raadkamer te verschijnen, die hun aanhouding met een maand verlengde.

“De mensensmokkel met kleine bootjes baart de landen rond de Noordzee al verschillende maanden grote zorgen omdat het leven van talrijke mensen op deze manier in gevaar worden gebracht. De politiediensten zijn dan ook alert om verdachte zaken op te merken, om de aanvoer van kleine bootjes naar Noord-Frankrijk of naar de Belgisch-Franse grensregio tegen te gaan", besluit de procureur.