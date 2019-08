Twee dj’s sluiten met nieuw Helmgras Festival zomervakantie af GUS

13 augustus 2019

11u11 0 Koksijde Zoek je nog een passende afsluiter voor het zomerverlof? Dj’s Karel Ghysel en Aron Sirjacobs organiseren op 30 en 31 augustus voor het eerst het Helmgras Festival in Koksijde.

“We koesterden al langer dat idee. Na enkele positieve gesprekken met de gemeente kregen onze plannen concrete vorm”, zegt Karel. “Het is al een paar zomers geleden dat we in onze gemeente nog een festival hadden. Tijd dus om daarin verandering te brengen. De site bij Ster der Zee is de geknipte feestlocatie. Met zeecontainers bouwen we een podium.” Karel en Aron presteren met gepaste trots de line-up. “Vrijdag brengen we verschillende deejays samen met Viktor Verhulst en Kobe Ilsen als bekendste namen. Zaterdag gaan we voor house- en technomuziek. Er komen dan zelfs buitenlandse toppers zoals Spartaque uit Oekraïne en Amekmar uit Nederland.” Een weekendticket kost vijftien euro. Info: www.helmgrasfestival.be.