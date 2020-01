Tussen watersportclubs Sycod en Windekind zal je niet meer mogen zwemmen GUS

11u30 5 Koksijde Tussen de watersportclubs Sycod en Windekind zal je niet meer mogen zwemmen en ook tussen het Elisabethplein en de Bettystraat geldt dat verbod. Dat stelde N-VA tijdens de gemeenteraad. Schepen Lander Van Hove (LB) onderlijnde dat er nog voldoende ruimte in zee is om te zwemmen.

De meerderheid was in snelheid gepakt door N-VA want de herschikking van de zwemzones komt pas volgende maand op de agenda van de gemeenteraad. “In de beslissing van het schepencollege las ik dat de zwemzones tussen het Elisabethplein en de Bettystraat alsook Duinpark geschrapt worden. Daarmee zijn we niet akkoord. De zwemzone in Oostduinkerke wordt 100 meter groter richting Sycod waar ook watersporters actief zijn. Aan Duinpark mogen ook geen strandcabines meer staan. Wij pleiten voor redders in die zones waar zwemmen verboden wordt. Zeker bij Duinpark zal dat nodig zijn want daar zullen zwemmers een halve kilometer moeten wandelen vooraleer ze in zee mogen en ik betwijfel of iedereen dat zal respecteren.”

Minder zwemplezier, meer bewaking

Lander Van Hove verwees naar de raad van februari waar de beachmaster toelichting zal geven maar bracht toch al verduidelijking. “De zwemzone tussen het Elisabethplein en de Bettystraat verkleinen we met honderd meter. In Duinpark is het te gevaarlijk om nog zwemmers toe te laten. De wind waait daar vaak uit het westen met als gevolg dat baders tussen de watersporters terechtkomen. We kiezen ervoor om de insteekzone voor de watersporters tussen de clubs Windekind en Sycod te verruimen. Zwemmers zullen inderdaad een halve kilometer moeten stappen richting Sint-Idesbald. We zullen tussen die twee clubs wel een nieuwe redderspost installeren. De 47 strandcabines van Duinpark verhuizen naar het centrum van Oostduinkerke. In het nieuwe plan verkleinen we de zwemzone van 4,9 naar 4,5 kilometer, verdubbelen we de insteekzone naar 2,5 kilometer en vergroten we ook de bewaakte zone met 900 meter.”