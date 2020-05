Tuinhuis uitgebrand door achtergelaten barbecuekolen Bart Boterman

27 mei 2020

14u29 2 Koksijde In de Pylyserlaan in Oostduinkerke is dinsdag rond het middaguur een tuinhuis nagenoeg volledig uitgebrand. Een rookpluim was tot ver te zien.

De brandweer slaagde er snel in om het vuur te blussen maar het tuinhuis, de opgeslagen spullen en wat begroeiing in de tuin konden niet meer gered worden. Enkel het geraamte van het tuinhuis staat nog recht. Volgens de politie ligt de oorzaak bij barbecuekolen. De bewoners hadden de avond voordien gebarbecued en de nog smeulende kolen naast het tuinhuis gedeponeerd. Door de wind zijn er opnieuw vlammen in geschoten, waarop het vuur oversloeg naar het tuinhuis.