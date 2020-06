Tuinaannemer koopt zitmaaier die gestolen blijkt uit leegstaand tweedeverblijf: dief krijgt 2 jaar cel met uitstel Bart Boterman

30 juni 2020

14u04 0 Koksijde Een man uit Ukkel (33) is veroordeeld tot 2 jaar cel met probatievoorwaarden voor de diefstal van een zitmaaier in een tweedeverlijf in Koksijde, begin april. Een tuinaannemer uit Chaumont-Gistoux (27) aan wie hij de zitmaaier voor 250 euro verkocht en die hem kwam halen bij het tweedeverblijf, kreeg de gunst van de opschorting.

De diefstal te midden van de lockdown kwam aan het licht toen de eigenaars van de woning automatisch melding kregen van water- en elektriciteitsverbruik in het huis. Bij aankomst bleek er ingebroken. De zitmaaier van John Deere was verdwenen. De politie Westkust startte een onderzoek en zag op beelden van de ANPR-camera hoe een Volkswagen Amarok richting het binnenland reed, met een zitmaaier op de aanhangwagen. Dat ging om de tuinaannemer. De man werd verhoord en verklaarde dat hij ter goeder trouw had gehandeld.

“Dacht dat eigenaar overleden was”

Naar eigen zeggen ging hij in op een aanbod van Damien A. uit Ukkel, die de zitmaaier voor 250 euro had aangeboden, zogezegd na een opkoop van spullen van een overleden persoon. De politie arresteerde Damiën A., die al een rijkelijk gevuld strafblad heeft voor drugsverkoop en diefstal, begin mei. Hij gaf toe de John Deere te hebben verkocht, maar ontkende te hebben ingebroken. Volgens hem was het raam eerder al opengebroken en kon hij zo gewoon binnen. “Mijn cliënt dacht effectief dat de bewoner overleden was, want er was al lang geen beweging. Hij zat in financiële problemen sinds zijn vrijlating uit de gevangenis, in 2017, en vindt geen werk. Hij werd op de koop toe op straat gezet door een vriend in Ukkel bij wie hij verbleef en zo ging de bal aan het rollen. Maar hij heeft geen bewoond huis betreden hé. Geef hem alstublieft nog een kans, zodat hij zijn leven op de rails krijgt. Hij zou gebaat zijn bij een werkstraf om aanknoping te vinden met de arbeidsmarkt”, pleitte advocaat Kris Vincke.

Opschorting voor heling

Het openbaar ministerie eiste 2 jaar cel. De rechter sprak die straf ook uit, maar met de gunst van het probatie-uitstel. De man moet dus niet naar de cel, maar moet zich aan tal van voorwaarden houden. Als hij die niet naleeft of een nieuw misdrijf pleegt, wordt dat alsnog het geval. De tuinaannemer kreeg de gunst van de opschorting voor heling. De rechter bevond hem schuldig en stelde dat hij minstens had moeten weten dat zijn aankoop niet koosjer was. Om hem nog een kans te geven en zijn strafblad leeg te houden, kreeg hij echter geen straf.