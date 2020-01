Toerismekantoor verhuist naar pand rechtover gemeentehuis GUS

21 januari 2020

12u14 0 Koksijde Het toerismekantoor van Koksijde verhuist binnen een paar maanden naar een pand in de Zeelaan 268, rechtover het gemeentehuis. Het huurcontract is juridisch nog niet helemaal in orde vandaar dat de gemeenteraad het uitstelde tot volgende maand.

“Het huurcontract moet hier en daar nog wat aangepast worden zodat het juridisch helemaal in orde is maar over het principe van de verhuis zijn we duidelijk”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “We willen het toeristisch infokantoor loskoppelen van het gemeentehuis zodat de back office minder gestoord wordt. Het huurpand in de Zeelaan is ook vlot toegankelijk en ligt centraal in de toeristische zone. We zullen maandelijks een huurprijs van 3000 euro betalen. Ook de inrichting van het pand is op kosten van de gemeente. We hebben daarvoor een budget van 80.000 euro. Ik verwacht dat het toeristisch infokantoor binnen een paar maanden open kan gaan. Het herwerkte huurcontract komt volgende maand terug aan bod op de gemeenteraad.”

Patricia Vandenbroucke (N-VA) ziet liever een huis van de lokale economie in de vrijgekomen bureauruimte in het gemeentehuis. Suze Bogaerts (Koksijde Vooruit) denkt dat 80.000 euro te krap is om van dat pand een in het oogspringende locatie voor de toerist te maken.