Toekomstlaan meer dan 2 uur afgesloten voor in berm weggezakte vrachtwagen Bart Boterman

12 november 2019

13u52 0 Koksijde De Toekomstlaan in Oostduinkerke was dinsdagmorgen vanaf 8 uur meer dan twee uur lang afgesloten door een incident met een vrachtwagen.

De trekker was weggezakt in de zachte berm en de vrachtwagen zat muurvast. De bestuurder verklaarde dat hij zich er had geparkeerd om te slapen. Maar toen hij dinsdagmorgen wakker werd, bleek de truck verzakt. Twee takeldiensten kwamen met groot geschut ter plaatse om de vrachtwagen er weg te slepen, namelijk Degrave en Vansteelandt. De Toekomstlaan was tussen 8 en 10.30 uur afgesloten.