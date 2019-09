Tientallen producten in beslag genomen

in CBD-shop in Oostduinkerke Mathias Mariën

02 september 2019

13u21 0 Koksijde De politiezone Westkust zal de komende tijd streng blijven controleren op de CBD-shop in Oostduinkerke en andere winkels die dergelijke producten verkopen. Enkele dagen geleden werden nog een 40-tal tabaksproducten in beslag genomen.

“De politie Westkust, de FOD Volksgezondheid, het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) en de douane voerden midden vorige week al samen een controle uit in GANO, de CBD-shop in Oostduinkerke”, laat de politie weten. “Eenzelfde actie werd simultaan uitgevoerd in een gelijkaardige shop in Antwerpen (die van Ian Thomas, red.). De douane nam in Oostduinkerke een 40-tal tabaksproducten in beslag wegens het ontbreken van een tabaksband. Bovendien werd ook een waarschuwing gegeven om zich in regel te stellen inzake de verkoop van alcoholische dranken. Het FAVV nam samen met de dienst Volksgezondheid de volledige stock flacons CBD-olie en de volledige hoeveelheid thee in beslag. De goederen bevatten meer THC dan wettelijk toegestaan.