Surfer in nood blijkt kite in zee Mathias Mariën

29 februari 2020

19u39 0 Koksijde De politie Westkust is zaterdagmiddag even voor 16 uur uitgerukt voor een melding van een surfer in nood ter hoogte van het Ijslandplein.

Eenmaal ter plaatse bleek het evenwel enkel om een kite te gaan die in zee dreef. De kitesurfer zelf had zich al in veiligheid gebracht en werd in de plaatselijke surfclub aangetroffen.