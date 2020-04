Student Sam schenkt 160 faceshields, vervaardigd met zijn 3D-printers, aan de politie Westkust Bart Boterman

24 april 2020

10u59 5 Koksijde Laatstejaarsstudent Sam Decoussemaeker van het Atheneum van Veurne heeft 160 faceshields geschonken aan de lokale politie Westkust. Die heeft hij zelf vervaardigd met zijn negen 3D-printers, gestuwd door crowdfunding. “Dankzij de schenking van het beschermingsmateriaal kunnen we, vanuit de vuurlinie, de coronacrisis nog beter bestrijden”, zegt politiewoordvoerster Ine Deburchgraeve.

Sam uit De Panne zit in zijn laatste jaar handel aan het Atheneum in Veurne en maakt zijn eindwerk rond 3D-printen. Vorig jaar kocht hij zijn eerste 3D-printer. Zijn interesse past hij tijdens de coronamaatregelen toe om zijn steentje bij te dragen. Hij is faceshields (gezichtsbeschingsmaskers, red.) beginnen produceren, onder meer met behulp van zijn leerkracht Dierderik D’Hert. Het was de bedoeling om 400 mondmaskers te produceren voor de huisartsen in regio Veurne en dat is inmiddels gebeurd. Dankzij crowdfunding heeft hij intussen al negen 3D-printers en heel wat grondstoffen kunnen bemachtigen. Zijn productie loopt volop. Sam besloot 160 gezichtsmaskers te schenken aan de lokale politie Westkust.

Korpschef Nicholas Paelinck van PZ Westkust nam de beschermingsmaskers donderdag met veel enthousiasme in ontvangst uit handen van Sam en zijn vader Christophe. “Een nobel initiatief. We zijn Sam dan ook zeer dankbaar”, klinkt het bij Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politie Westkust. Sam kan overigens nog steeds financiële steun gebruiken, gezien hij alles gratis schenkt. Het geld dat hij inzamelt, gaat integraal naar de aankoop van materiaal zoals de grondstof om beugels te printen, beschermplastiek en elastieken om zo kant-en-klare maskers af te leveren. Help ook jij Sam met dit prachtige project? Contacteer hem dan via corona3dprints@gmail.com