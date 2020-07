Strandcabines en EHBO-post beklad met graffiti Bart Boterman

18 juli 2020

18u30 0 Koksijde Op het strand van Koksijde zijn drie strandcabines alsook de EHBO-post van de strandredders besmeurd met graffiti.

Het gaat om de tag ‘R.T.D.’ die op meerdere plaatsen aangebracht is. Het vandalisme gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag en werd zaterdagmorgen vastgesteld. De politie is de vaststellingen gaan doen.