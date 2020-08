Strandbars mogen nu tóch aan raamverkoop doen in Koksijde, maar niet in De Haan: “Maak de regels nu toch eens gelijk voor de hele kust” Bart Boterman

04 augustus 2020

14u55 1 Koksijde In Koksijde mogen de uitbaters van de strandbars dan tóch aan raamverkoop doen, heeft het gemeentebestuur beslist. Daarmee gaat badplaats in tegen het ministerieel besluit dat horeca verplicht om aan tafelbediening te doen. In andere kustgemeenten zoals De Haan is raamverkoop dan weer verboden en riskeren de beachbars gesloten te worden. “Maak de regels nu toch eens gelijk voor de hele kust”, pleit Yves Van Moorter van Horeca West-Vlaanderen.

Vorige week kregen de strandbars in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en in De Haan nog controle én proces-verbaal voor inbreuken op het ministerieel besluit. Dat stelt namelijk dat er verplicht aan tafel bediend moet worden in de horeca. Maar vóór de coronamaatregelen was tafelbediening net verboden voor de strandbars, om concurrentie met de horeca op de zeedijk te vermijden. Dat verbod op tafelbediening staat zelfs opgenomen in een provinciaal uitvoeringsplan.

Eerst geen vuiltje aan de lucht

De meeste strandbars bleven aan raamverkoop doen, vanwege de onduidelijkheid of simpelweg omdat hun kassasystemen en personeelsbestand niet voorzien zijn op tafelbediening. Er bleek geen vuiltje aan de lucht, tot de politie dus eind juli kwam aankloppen in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en De Haan.

Maar: navraag in pakweg Blankenberge, Knokke en Oostende wijst uit dat raamverkoop daar wél toegelaten is. “Strandbars vallen onder raamverkoop zoals een ijsjeskraam en maken geen deel uit van de reguliere horeca”, luidt het daar. Niemand raakt er nog aan uit.

De strandbars bevinden zich in een grijze zone. In Brussel zullen ze wel begrip hebben voor deze heikele kwestie Dorine Geersens (LB), schepen van Horecabeleid

In Koksijde heeft het gemeentebestuur nu beslist om raamverkoop tóch toe te staan, in tegenstelling tot het eerdere beleid. “We hebben begrip voor de situatie van de ondernemers, die het al moeilijk genoeg hebben. Ze mogen opnieuw aan raamverkoop doen, maar moeten wel iemand aan de ingang posteren, die de klanten wijst op het feit dat slechts een iemand per tafel om drank mag, mét mondmasker”, zegt schepen Dorine Geersens (LB). Druist dat dan niet in tegen het ministerieel besluit? “De strandbars bevinden zich in een grijze zone. In Brussel zullen ze wel begrip hebben voor deze heikele kwestie”, klinkt het.

Oneerlijke concurrentie

In De Haan: een heel ander verhaal. “Na vier controles in twee weken tijd heb ik afgelopen dinsdagmorgen een mail gekregen van het gemeentebestuur. Er moet verplicht worden bediend aan tafel. Doen we dat niet, volgt een boete van 750 euro. Luisteren we nog niet, kan de burgemeester onze zaak doen sluiten. We staan dus met onze rug tegen de muur”, vertelt Joey van de Velde van Baja Beach in De Haan.

“Er zit niets anders op dan in allerijl extra personeel zoeken, de kassa’s aan te passen en onze werking volledig om te gooien. Ik begrijp niet dat de regels in elke gemeente anders zijn. Iedereen verzint maar wat en niemand weet nog welke wet of besluit de bovenhand heeft. Ook de klanten raken er niet meer aan uit. Bovendien is dit oneerlijke concurrentie”, aldus Joey van de Velde van Baja Beach.

Lappendeken

Ook Yves Van Moorter van Horeca West-Vlaanderen wil een eenduidig beleid. “Maak de regels nu toch eens eenduidig voor de hele kustlijn. Waarom slagen de kustburgemeesters er niet in om gezamenlijke afspraken te maken? Als de regels voor iedereen hetzelfde zouden zijn, is er eigenlijk geen probleem. Een lappendeken aan verschillende maatregelen: daar heeft niemand baat bij”, aldus Van Moorter.