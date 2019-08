Stichter hotel Soll Cress André Vandamme (76) overleden Dochters en vrouw zetten levenswerk verder GUS

07 augustus 2019

07u09 1 Koksijde Net in het gouden jubileumjaar van zijn hotel Soll Cress in Sint-Idesbald is stichter André Vandamme (76) overleden. Zijn twee dochters Sofie en Hannelore en vrouw Jenny blijven het hotel runnen. “Zo zou hij het zelf gewild hebben”, zegt Sofie. André wordt dinsdag begraven.

“Samen met ons mama Jenny was hij de bezieler van ons familiehotel”, laat dochter Sofie weten. “Door zijn drive en inzet kochten ze in 1969 het huis en bouwden het jaar na jaar uit. Papa was de drijvende kracht. Het was mama’s levensdroom om een hotel te runnen en papa heeft die helpen realiseren. Hij blijft dan ook de reden waarom we met goesting verder doen. Elke dag een beetje beter en nooit opgeven, zoals hij het gewild zou hebben. Papa, bompa, André zal altijd in onze gedachten blijven, ook als we beslissingen moeten nemen. Papa was altijd in de zaak. Hij hield van de gesprekken met de gasten. Hij was een echte familieman ook, die altijd klaarstond om te helpen, met zijn favoriete hondje Queento aan zijn zijde. Hoe we hem zullen herinneren? Voor hem was niets te veel. Hij stond altijd klaar en had voor alles een oplossing.”

Loge

André was stichtend lid van de Loge Sint-Jan Ter Duinen. Een verzamelaar was hij ook. Het bewijs daarvan vind je nog steeds in het rariteitenkabinet ’t Krekelhof, net naast de Soll Cress. Daar zie je zijn ruime collectie vleesmolens, fietsplaten, wekkers en nog zoveel meer. Hij stichtte ook de Fruytige Gilde der Appelpersers. Elk najaar perst hij met een aantal vrijwilligers een paar ton appels die hij bottelt en op de markt brengt als Köhr Hanlöhr. Elk jaar introniseert die gilde verdienstelijke mensen.

Met hart en ziel heeft André het hotel gerund samen met zijn vrouw en twee dochters, die zijn levenswerk nu zullen verderzetten Schepen Guido Decorte (LB)

Klanten als familie

Schepen Guido Decorte (LB) heeft André goed gekend. “André was een gedreven persoon met een ruim netwerk, maar zeker geen tafelspringer. Ondernemen zat hem in zijn bloed. Soll Cress is een familiehotel ‘pur sang’. Met de hotelgasten ging hij gemoedelijk om. Daarnaast zette hij zich ook jaren in voor het horecabestuur in onze gemeente. Zijn dochter Sofie stapte in zijn voetsporen. André heeft voor het toerisme in onze gemeente heel veel betekend. Ik denk maar aan zijn rariteitenkabinet ’t Krekelhof net naast Soll Cress en de Fruytige Gilde der Appelpersers. Het verhaal van de familie Vandamme is uitzonderlijk. Ze doen méér dan hun job. Met hart en ziel heeft André het hotel gerund samen met zijn vrouw en twee dochters, die zijn levenswerk nu zullen verderzetten.”

Kerkdienst

André overleed zondag. “We zijn gelukkig dat we met de hele familie het jubileum van ons hotel hebben kunnen vieren”, weet Sofie. “De kerkdienst vindt dinsdag 13 augustus plaats. Mijn dochter is momenteel op kamp en zij moet absoluut ook afscheid kunnen nemen. Ze waren echt twee handen op één buik.” Naast dochters Hannelore en Sofie heeft André ook nog een zoon Dimitri. De dienst start om 11.30 uur in de OLV Ter Duinenkerk in Koksijde. “We respecteren papa’s wens en houden na de dienst geen koffietafel”, zegt Sofie. “De laatste jaren van zijn leven zat hij elke dag aan de ‘Stammtisch’ van zijn levenswerk, om met iedereen te praten die tijd voor hem had.”