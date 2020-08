Spectaculaire beelden: waterhoos gespot voor Belgische kust in Oostduinkerke LH

03 augustus 2020

12u56

Bron: Twitter, Noodweer Benelux 410 Koksijde In afwachting van de hittegolf die ons land zal treffen vanaf donderdag, zitten we nog even in onstabiele lucht. Het leverde alvast spectaculaire beelden aan onze kust. Deze voormiddag werd in Oostduinkerke en De Panne een prachtige waterhoos gespot.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Deze natuurfenomenen ontstaan door enkele krachtige onweersbuien in samenwerking met een rustige Noordzee", meldt Noodweerbenelux. Een redder uit De Panne kon de indrukwekkende beelden maken, op Twitter doken deze voormiddag nog meer video’s op.

“Waterhozen komen aan de Belgische kust vooral voor in de late zomer en het vroege najaar. Dan is de zee immers helemaal opgewarmd. Het temperatuurcontrast met de koude bovenluchten is dan het grootst. Dat temperatuurcontrast is een noodzakelijke voorwaarde om waterhozen te doen ontstaan. Het is meteen ook de reden waarom het in die periode van het jaar aan zee soms intenser kan regenen dan in het binnenland", legt Frank Deboosere uit op zijn website.

Een waterhoos is aan de Belgische of Nederlandse kust niet zo zeldzaam, elk jaar zijn er wel enkele zichtbaar. Nog volgens Deboosere zijn waterhozen veel onschuldiger dan een windhoos of tornado. “Ze zijn meestal niet zo krachtig als hun soortgenoten boven land. Een groot vaartuig ondervindt meestal weinig hinder, maar voor surfers en kleine zeilbootjes ligt dat natuurlijk anders. Bij kans op zware buien moeten zij extra voorzichtig zijn.”

Komende uren trekken de buien verder het land in en kunnen ze vergezeld zijn van een lokale donderklap en hagel. De kans op een waterhoos voor de Belgische en Nederlandse kust blijft bestaan volgens NoodweerBenelux tot in de vroege namiddag.

Waterhoos in Oostduinkerke @frankdeboosere. Foto gekregen van familielid dat daar woont. pic.twitter.com/FZvcnLiHCg Ellen Hellebuyck(@ EllenHellebuyck) link