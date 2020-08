Spectaculair: waterhoos raast over zee in De Panne en Koksijde Bart Boterman

03 augustus 2020

12u49 82 Koksijde Momenteel trekt een onweerszone over ons land en op de Noordzee is daarbij zelfs een grote waterhoos ontstaan. Die was te zien in De Panne en Koksijde en raast van oost naar west.



Tientallen strandgasten, sommigen natgeregend, waren rond het middaguur getuige van het spectaculaire weerfenomeen. Dat wordt veroorzaakt door snel draaiende lucht boven open water, waardoor het water omhoog wordt gevoerd.

Zo’n waterhoos komt aan onze kust vaker voor dan we denken, meestal wanneer de zee voldoende is opgewarmd door zomerse temperaturen. Een waterhoos is veel onschuldiger dan een windhoos of tornado. Eens hij aan land komt, lost hij meestal op, want het warme zeewater is zijn voedingsbodem. De waterhoos behoudt zo zelden voldoende kracht om aan land schade aan te richten.

Op sommige plaatsen aan de kust is al heel wat regen gevallen en was al donder te horen, met her en der een blikseminslag. Tot grote schadegevallen of wateroverlast heeft dat vooralsnog niet geleid.