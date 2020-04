Sommige bestuurders wanen zich alleen op de weg sinds lockdown: “Met flagrante verkeersovertredingen tot gevolg, zoals in de fietsstraten. Wij blijven controleren”, zegt politie Bart Boterman

29 april 2020

11u27 0 Koksijde De politie Westkust (Koksijde, Nieuwpoort, De Panne) roept bestuurders op om de verkeersregels strikt na te leven. Bepaalde bestuurders wanen zich immers alleen op de openbare weg sinds de verkeersdrukte is afgenomen door de lockdown, met flagrante verkeersovertredingen tot gevolg. Een voorbeeld daarvan is de Pylyserlaan in Koksijde, die sinds 6 april een fietsstraat is geworden.

“Wij merken dat een aantal bestuurders, gelukkig nog steeds de minderheid, de verkeersregels flagrant aan hun laars lapt wat tot zeer gevaarlijke situaties leidt. Het gaat hoofdzakelijk om overdreven snelheid. Verschillende bezorgde burgers hebben ons daarover al gecontacteerd. Het gaat onder meer over de Pylyserlaan in Koksijde”, zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de lokale politie Westkust. Die straat, in het verleden een populaire sluipweg, is sinds 6 april een fietsstraat geworden. Daar geldt dus een maximale snelheid van 30 kilometer per uur, fietsers hebben er voorrang en inhalen met een gemotoriseerd voertuig is verboden.

Frustraties tegenover fietsers

“Veel automobilisten zijn zich echter nog niet bewust van het feit dat deze nieuwe regels van kracht zijn in de Pylyserlaan. Het leidt soms tot frustraties of verkeersagressie ten aanzien van fietsers. Onze ploegen kregen vanaf nu de opdracht om de fietsstraten extra te controleren: eerst preventief en vanaf de start van de scholen repressief. Heel wat mensen halen tijdens de coronacrisis - en nu de lente in het land is - immers de fiets van stal, waardoor dergelijke controles broodnodig zijn. Ook de heropening van de scholen kan voor een toename aan fietsers zorgen”, gaat Debuchgraeve verder.

Snelheidscontroles met zekerheid op 12 en 29 mei

Uiteraard gaan snelheidscontroles onverminderd voort in de zone. Sommige automobilisten denken immers dat de politie daarvoor geen tijd meer heeft, maar dat is slechts perceptie. “We lichten reeds een tipje van de sluier op: onze mobiele flitscamera zal met zekerheid actief zijn op 12 en 29 mei. Hou uiteraard ook rekening met de niet aangekondigde data. In principe kan je elke dag overal geflitst worden", aldus Deburchgraeve.