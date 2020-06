Solliciteer met een sms! Lidl zoekt 63 extra medewerkers voor 15 West-Vlaamse warenhuizen Gudrun Steen

09 juni 2020

13u36 98 Koksijde Er zijn in onze provincie meer dan 60 vacatures bij warenhuis Lidl. Vooral in Zedelgem, Middelkerke, De Panne en Koksijde is er een grote vraag. De verwachte toestroom van toeristen naar de kust zit daar voor veel tussen.

In West-Vlaanderen zoekt Lidl 47 vaste filiaalmedewerkers en 16 jobstudenten. In november opent het warenhuis in Zedelgem een nieuwe, grotere winkel waar 14 nieuwe personeelsleden aan de slag kunnen. In Middelkerke, De Panne en Koksijde gaat het telkens om zes nieuwe medewerkers.

In West-Vlaanderen is de werkloosheidsgraad laag. Dus is het moeilijker om collega’s te vinden.” Isabelle Colbrandt van Lidl

“Als Belgen deze zomer massaal voor een vakantie aan de kust kiezen dan willen we voorbereid zijn”, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt van Lidl. “West-Vlaanderen is traditioneel een moeilijke regio om nieuwe collega’s te vinden omdat de werkloosheidsgraad er één van de laagste van het land is.

Ook in de andere vestigingen zijn geïnteresseerde medewerkers welkom. Dat gaat dan om Blankenberge, Brugge, Gistel, Harelbeke, Izegem, Koekelare, Knokke, Kuurne, Oostkamp, Roeselare, Sijsele, Waregem, Wevelgem, Wervik en Zwevegem.

Sms om te solliciteren

Solliciteren gebeurt eenvoudig via een sms. Sms ‘job’ met daarna de locatie waarvoor je solliciteert naar 8810. Je ontvangt dan een berichtje terug met de volgende stappen in de selectieprocedure. Vervolgens zal Lidl na enkele dagen contact opnemen voor een eerste virtueel of telefonisch gesprek.