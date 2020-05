Socialistische vrouwenvereniging verwent kinderen van asielzoekers met knutselmateriaal Gudrun Steen

06 mei 2020

07u48 0 Koksijde De socialistische vrouwenvereniging Viva-Svv heeft aan 1200 kinderen verspreid over 23 asielcentra knutselpakketten verdeeld. Ze vergaten ook de 142 kinderen van het centrum in Koksijde niet.

“Ook voor kinderen is het momenteel een moeilijke periode”, beseft Delphine Verscheure van Viva-Svv. “Ze kunnen niet met vriendjes spelen of uitstappen doen. De verveling slaat toe net op een moment dat ze afleiding kunnen gebruiken. Voor de kinderen in het asielcentrum is dat net zo. Daarom verdelen we 1200 spel- en knutselpakketten. Daarin zitten boekjes met knutseltips en kleurplaten, teken- , schilder- en knutselmateriaal, wat speelgoed en gezelschapsspelletjes. Er gingen 23 centra in op het aanbod. Dat betekent 650 gezinnen met in totaal 1200 kinderen. In West-Vlaanderen gaat het om 213 pakketten die we verdelen bij Fedasil Koksijde, Fedasil Poelkapelle, Rode Kruis Brugge en Rode Kruis Wingene.”

Niet naar school

De 142 kinderen in het centrum in Koksijde kunnen zich dus creatief uitleven maar naar school mogen ze voorlopig niet van burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). Vorige week lokte zijn beslissing veel reactie uit. “Ik blijf bij mijn standpunt”, bevestigt Vanden Bussche. “Na de krokusvakantie mochten de Koksijdse kinderen die net terug waren van Italië ook niet naar school en die lijn trek ik nu door. In het asielcentrum is een corona-uitbraak dus moeten die kinderen in quarantaine blijven tot alles terug veilig is.”

Bij het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) betreuren ze de beslissing van de burgemeester. “Er is geen enkele reden om kinderen uit een asielcentrum anders te behandelen dan de andere kinderen in ons land. Zulke discriminatie kunnen we niet aanvaarden. Fedasil volgt de aanbevelingen voor de volksgezondheid en kreeg een positief rapport van de organisatie Celeval waarin staat dat de centra goed beheerd worden. Er zijn in de centra van Fedasil niet meer of minder besmettingen dan in de rest van de samenleving. Om te vermijden dat verschillende sociale groepen zich met elkaar vermengen moesten asielzoekers voor de duur van de maatregelen kiezen of ze binnen of buiten het opvangcentrum zouden verblijven. Zij die kozen om bij familie of vrienden te blijven kregen maaltijdcheques maar zij mogen niet meer terug naar het centrum.” De minister kan echter geen sanctie opleggen aan een burgemeester.