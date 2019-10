Sneller donker, dus start politie met controles aan de scholen: “Eerst preventief, dan repressief” Bart Boterman

31 oktober 2019

11u20 0 Koksijde Nu het wintertijd is en het ‘s avonds sneller donker wordt, zet de politie Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) in op fietscontroles rond de scholen. “Goede fietsverlichting is een must. Nog twee weken zijn er preventieve fietscontroles. Daarna starten de repressieve controles", zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve.

Maandag is de herfstvakantie voorbij en wie ‘s morgens met de fiets naar school rijdt, kan aan de schoolpoort wel eens op een politiecontrole stuiten. “Nog tot 15 november zijn er preventieve controles. Aan de hand van fietscontrolekaarten checken we of de fietsen van de kinderen aan alle aspecten voldoen”, vertelt Ine Deburchgraeve. Wie na 15 november nog niet op orde is en wordt betrapt, kan een boete krijgen. “Want dan starten de repressieve controles op de openbare weg en die gaan nog door tot februari volgend jaar.”

In de week voor de herfstvakantie hield de politie al preventieve controles, onder meer aan De Letterzee in Koksijde. De leerlingen kregen de nodige uitleg over verkeersveiligheid en poseerden enthousiast voor de lens van de politie.