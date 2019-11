Sla een praatje met Warme William op het Casinoplein GUS

15u33 0 Koksijde Heb jij hem al gezien? De grote, blauwe beer Warme William zit nu op een bankje bij het Casinoplein. Het gaat om een actie om kinderen en jongeren weerbaarder te maken.

Warme William is een grote blauwe beer die iedereen uitnodigt om te vertellen wat er scheelt en graag een luisterend oor aanbiedt. Het is een initiatief van het Fonds GaVoorGeluk en wil jongeren tot 24 jaar veerkrachtiger maken. De blauwe beer is uiteraard symbolisch. Bedoeling is dat er meer Warme Williams van vlees en bloed zijn. Samen met 41 andere steden en gemeenten doet Koksijde mee aan het project ‘Warme gemeente’. Een eerste concrete actie waarmee de kustgemeente wil uitpakken zijn de jeugdadviseurs. Die staan klaar om jongeren te informeren zodat zij op hun beurt hun vrienden kunnen helpen. Een luisterend oor is de eerste stap in preventie. Info: www.warmewilliam.be.