Skelet potvis Valentijn in behoorlijk goede staat, puzzelwerk start in september GUS

23 mei 2019

09u19 1 Koksijde Dertig jaar na zijn overlijden werd potvis Valentijn opgegraven bij Ten Bogaerde in Koksijde. Vorige week werden de resten bovengehaald. Het wetenschapsteam laat nu weten dat het skelet in behoorlijk goede staat is.

“Er zijn wel wat aandachtspunten”, kreeg burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) te horen. “De vingerkootjes van de linkerbovenflipper ontbreken, maar kunnen nagemaakt worden op basis van die op de rechterflipper. De ribben zijn poreus en zullen dus extra ondersteund moeten worden met een metaalbeugel. Ook de schedel zal via een inwendig metalen frame moeten verstevigd worden. De beenderen zitten nu in speciale baden. Drie keer wordt de vloeistof waarin ze weken ververst. Een eerste keer is dat op 11 juni en daarna nog twee keer in juli. Het puzzelwerk zelf staat gepland begin september. Dat zal meer dan een jaar duren. Uiteindelijk zal het skelet van potvis Valentijn te zien zijn in het Navigo Visserijmuseum.”