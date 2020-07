Sea Kings krijgen tweede leven in de lucht: bod van Brits bedrijf goedgekeurd door legertop en minister Bart Boterman

06 juli 2020

07u49 0 Koksijde De twee laatste uit onbruik geraakte Sea Kings RS02 en RS04 van de Belgische luchtmacht gaan opnieuw de lucht in. Niet voor militaire doeleinden, wel op airshows. De legertop en defensieminister Philippe Goffin (MR) keurden een bod goed van het Brits bedrijf Historic Helicopters. Cabin operator Brecht Vandecasteele (43) van de Koksijdse basis, 122 rescues en 2.200 vlieguren met de Sea King op de teller, was drijvende kracht achter de aankoop. “Dat de Sea King nooit meer zou vliegen, was doodzonde. Maar het is gelukt. In september 2021 vliegen de Sea Kings weer in België. Hopelijk met een Belgische crew.”

Hoewel de laatste Sea King al in maart 2019 uit gebruik werd genomen, blijft de helikopter hét symbool van de Belgische kustreddingsdiensten. Opmerkelijke reddingsoperaties en de televisieserie Windkracht 10 gaven de Sea King, met de kenmerkende camouflagekleuren en rode neus, de status van een icoon. Dat uiterlijk was eerder toeval, want eigenlijk waren de vijf toestellen uit 1976 bedoeld voor de Egyptische luchtmacht. Maar die zag plots af van de aankoop, waarop de Belgische luchtmacht de toestellen verwierf. Sinds hun ingebruikname vlogen de vijf helikopters samen bijna 60.000 vlieguren bij elkaar, goed voor 3.309 missies en 1.757 geredde personen uit vaak benarde omstandigheden. Maar intussen nam de NH90 Caiman het commando volledig over. De RS01 ging in 2008 al uit gebruik, richting het legermuseum in Brussel. De gemeente Koksijde kocht in maart vorig jaar de RS03 als museumstuk. In diezelfde maand besloot ook de luchtvaartschool VLOC in Oostende de RS05, het toestel in afwijkende kleuren, aan te kopen als studieobject. Defensie deed de RS02 en RS04 eind vorig jaar van de hand in een online veiling.

Doodzonde

Cabin operator Brecht Vandecasteele (43) uit Deinze, met 3.100 vlieguren op de teller waarvan 2.200 met de Sea King en 900 met de NH90, vond het doodzonde dat ‘zijn’ geliefde Sea King nooit meer zou vliegen. “Ik bracht Historic Helicopters op de hoogte, een project volledig los van mijn militaire carrière. Het bedrijf koopt iconische maar afgedankte heli’s om opnieuw in de lucht te brengen, waar ze thuis horen. Ze hebben overigens al drie gele Sea Kings in hun bezit en de juiste ervaring”, vertelt Brecht. Met zijn expertise en rechtstreekse voet op de basis is hij de ideale tussenpersoon. Historic Helicopters was meteen enthousiast en bood op beide toestellen, die overigens nog netjes op het veertigste smaldeel staan opgeslagen. Welk bedrag, is niet bekend.

Juli 2021 voor het eerst opnieuw te zien?

Door corona liep de procedure maanden vertraging op. Defensie en minister Philippe Goffin (MR) gaven hun uiteindelijk recent hun goedkeuring. Het bod van Historic Helicopters bleek het hoogste te zijn. “Fantastisch nieuws, de Sea King zal opnieuw vliegen. Maar het duurt nog zeker twee maanden vooraleer de heli officieel van eigenaar verandert en een burgerlicentie krijgt, na alle formaliteiten. Er moet grondig onderhoud gebeuren en er is toestemming nodig voor een vlucht naar Engeland. Daar moet het volledige inspectieplan doorlopen worden. De bedoeling is om vliegklaar te zijn tegen juli 2021, voor de RIAT-airshow in Fairford in juli 2021 en daarna, in september voor het eerst in België tijdens de Sanicol-airshow in Hechtel, hopelijk met een Belgische crew. Het zal nog zoeken zijn naar een burgerpiloot die de Sea King kan en mag besturen”, besluit Brecht.