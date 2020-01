Sea King ooit nog te zien op airshows? “Niet hoogste bod, wel meest passionele” Bart Boterman

03 januari 2020

14u51 2 Koksijde Zien we de iconische Sea King-helikopter ooit nog bezig in de lucht? De kans bestaat, want het Engelse bedrijf Historic Helicopters heeft een bod uitgebracht op de Sea King RS04. “Wellicht niet het hoogste bod, maar wel het meest passionele”, zegt Brecht Vandecasteele, al 17 jaar flight engineer op de luchtmachtbasis van Koksijde. Brecht zocht eigenhandig een overnemer die de heli een tweede leven wil geven. “In de lucht, want daar hoort het toestel thuis.”

Hoewel de laatste Sea King in maart 2019 uit gebruik werd genomen, blijft de helikopter hét symbool van de Belgische kustreddingsdiensten. Opmerkelijke reddingsoperaties en de televisieserie Windkracht 10 gaven de Sea King, met de kenmerkende camouflagekleuren en rode neus, de status van een icoon. Dat uiterlijk was eerder toeval, want eigenlijk waren de vijf toestellen uit 1976 bedoeld voor de Egyptische luchtmacht. Maar die zag plots af van de aankoop, waarop de Belgische luchtmacht de toestellen aankocht. Sinds hun ingebruikname vlogen de vijf helikopters samen bijna 60.000 vlieguren bij elkaar en daarbij voerden ze 3.309 reddingsmissies uit. Volgens Defensie werden met de Sea Kings 1.757 personen uit vaak benarde omstandigheden gered.

Maar intussen heeft de NH90 Caiman het commando volledig over genomen en doet Defensie de Sea Kings van de hand. De RS01 ging al in 2008 uit gebruik en verhuisde naar het legermuseum in Brussel. De gemeente Koksijde kocht in maart vorig jaar de RS03 als museumstuk. In diezelfde maand besloot ook de luchtvaartschool VLOC in Oostende de RS05, het toestel in afwijkende kleuren, aan te kopen als studieobject. De twee resterende toestellen RS02 en RS04 werden door Defensie te koop gesteld in een veiling, voor de wisselstukken. Die veiling sloot eind december af.

Tweede leven in de lucht

Brecht Vandecasteele (43) uit Deinze is al 17 jaar flight engineer op het veertigste smaldeel in Koksijde en heeft er zelf meer dan 2.000 vlieguren op zitten. “Ik zou het persoonlijk enorm jammer vinden mocht de Sea King nooit meer vliegen. Want zo’n iconisch toestel hoort thuis in de lucht. Elke keer in de loods binnen stap en de helikopter zie, krijg ik nog kippenvel. Daarom ging ik op zoek naar een manier om de Sea King een tweede leven te geven in de lucht. Als werknemer van Defensie mag ik zelf geen bod uitbrengen”, zegt flight engineer Brecht, die benadrukt dat het om een privé-initiatief gaat. Hij contacteerde namelijk het Engelse bedrijf Historic Helicopters in Yeovilton.

Airshows

“Zij waren meteen laaiend enthousiast. In het Verenigd Koninkrijk is er een cultuur om historische toestellen te blijven onderhouden en ze nog te laten vliegen op airshows. Het Engelse bedrijf heeft al tal van helikopters, waaronder drie oude Sea Kings in gele kleur. Deze mensen hebben de juiste ervaring om zo’n project te begeleiden. Ze brachten uiteindelijk een bod uit. Wellicht niet het hoogste bod, wel het meest passionele. Ik hoop stiekem dat Defensie voor dat laatste kiest. Ik besef dat het commercieel gezien veel interessanter is om ander bod op bijvoorbeeld alle loten, waaronder tal van wisselstukken, te aanvaarden”, zegt hij. In de loop van de maand januari weet hij of het bod werd aanvaard.

“Er zijn duizenden fans zijn van de Sea King en daarom hoop ik zij zich massaal achter dit project scharen. Misschien zien we de iconische helikopter ooit opnieuw in de lucht op een airshow, hopelijk zelfs nog eens in België”, besluit Brecht Vandecasteele.