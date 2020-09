Schrijnwerker riskeert boete voor arbeidsongeval met zaagmachine: “Hij gedroeg zich onmenselijk” Siebe De Voogt

11 september 2020

16u28 0 Koksijde De zaakvoerder van een schrijnwerkerij in Oostduinkerke riskeert in de Brugse rechtbank 8.000 euro boete voor een ernstig arbeidsongeval. Een toen 21-jarige stagiair verloor twee vingertoppen bij een incident met een zaagmachine. Hij noemde het gedrag van B.G. (38) achteraf “onmenselijk”.

Het slachtoffer moest op 23 mei 2017 balkjes zagen met een paneelzaag. Plots liep het mis, want G.D. belandde met z'n hand in de zaag. De jongeman verloor zijn pink en de toppen van zijn ring- en middelvinger. Zijn pink kon in het ziekenhuis weer aangezet worden, maar zijn twee vingertoppen bleken verloren. Het slachtoffer reageerde in de rechtbank misnoegd toen het ging over het gedrag van zaakvoerder B.G. (38). Die zou hem na het ongeval zonder meer hebben afgezet aan het ziekenhuis in Veurne. “Er is mij nooit eens gevraagd hoe het ging. Dat vind ik nog het ergste”, stelde hij. “Hoe onmenselijk kan je zijn? Ik snap dat niet.”

‘Geen degelijke instructies’

De jongeman moest de dag van het ongeval balkjes van 6 centimeter breed verzagen tot exemplaren van 3,5 centimeter breed. Volgens de burgerlijke partij en het arbeidsauditoraat kon de paneelzaag enkel gebruikt worden voor grotere stukken hout. Omdat dat niet het geval was, ontstond er een ruimte tussen de beschermkap van de machine en het balkjes. Bovendien had de stagiair nooit degelijke instructies gekregen voor het werken met de bewuste machine.

De verdediging hield vol dat B.G. niet in de fout ging. “Uit de handleiding blijkt dat de machine ook diende om smalle werkstukken te verzagen en dus niet ongeschikt was”, stelde meester Frederik Pollet. Er is een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro gevraagd. Vonnis op 9 oktober.