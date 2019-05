Exclusief voor abonnees Sander Loones (N-VA): “Nu moet ik niet alleen meer over paardenvissers babbelen” West-Vlaams lijsttrekker voor Kamer heeft geen spijt van kort ministerschap Rutger Lievens & Noël Slangen

22 mei 2019

06u00 84 Koksijde Het zal je maar overkomen: een topjob als Europarlementariër opzeggen om Belgisch minister van Defensie te worden, om dan na minder dan een maand de regering te zien vallen. Eerder bij de gemeenteraadsverkiezingen werd de N-VA van Sander Loones (40) ondanks een straffe score in Koksijde in de oppositie geduwd. Het lot is de jongste tijd niet altijd lief geweest voor de carrièreplanning van Loones. Zou hij toch niet een beetje fier zijn dat hij nu in de geschiedenisboeken staat als recordhouder van het kortste ministerschap met 28 dagen?

“Het waren er zelfs maar 27", zegt de West-Vlaamse N-VA-lijsttrekker voor de Kamer. “Het is trouwens geen record. Jules d’Anethan is ooit negen dagen minister van Oorlog geweest.”

Oké, maar dat was wel in 1846.

“Klopt. De man is nadien premier geworden. Dus er zijn nog mogelijkheden (lacht). Je hebt ook nog Lode Craeybeckx, de man naar wie de tunnel vernoemd is, die eveneens zo kort minister is geweest en later burgemeester van Antwerpen is geworden. Maar ik mag dat voorbeeld niet meer geven van Bart De Wever (glimlacht). Het was een korte, intense periode bij Defensie, ik heb er veel van opgestoken. Natuurlijk was het ook bevreemdend. Op een gegeven moment zat ik bij de dokter voor medische testen en spuitjes voor buitenlandse missies. Ze begonnen dan de lengte op te meten van mijn bovenbenen en van mijn rug. Ik vroeg waarvoor dat goed was. ‘Ja meneer de minister, dat is voor de schietstoel van de F16'. Een beetje later ben je minister af. Het ministerschap kwam onverwacht. Ik zat met mijn vrouw en de kindjes in de Efteling toen ik het te horen kreeg. Ik heb eerst nog eens naar mijn vader gebeld voor ik interviews begon te geven over het nieuws. Mijn vader heeft zelf ook in de politiek gezeten en het was een mooi moment. Ik blijf blij met de beslissing die ik heb genomen.”

Achteraf bekeken heeft u geen spijt dat u niet in het Europees Parlement bent blijven zetelen?

“Nee absoluut niet, nu sta ik overal bekend voor het kortste ministerschap ooit en moet ik niet alleen over onze paardenvissers en onze garnalen babbelen. Dé trots van elke Oostduinkerkenaar.”

Het heeft u alleszins wel bekender gemaakt bij het grote publiek.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis