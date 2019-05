Sander Loones met gezin al fietsend naar stembus GUS

26 mei 2019

14u20 3 Koksijde Sander Loones (N-VA) trekt de kamerlijst in West-Vlaanderen en maakte er een gezinsuitstap van. Met zijn drie kinderen, echtgenote en ouders fietste hij naar Oostduinkerke om zijn stem uit te brengen.

Op Facebook postte Loones een filmpje van hoe hij naar het verkiezingslokaal fietste. De Oostduinkerkenaar hoopt op een zitje in het federale parlement. Loones heeft er al even van mogen proeven als minister van Defensie. In oktober scoorde hij in zijn thuisgemeente Koksijde het beste, maar door een coalitie tussen de huidige meerderheidspartijen belandde hij in de oppositie. Hij heeft er ook al een loopbaan opzitten in het Europese parlement.