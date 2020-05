Safety first: Speciaalzaak legt alle juwelen en uurwerken eerst onder uv-c-licht om virussen te doden Gudrun Steen

09u30 13 Koksijde Yves Roose en Sophie Snick van juwelen- en uurwerkenhandel De Westhoek in Koksijde hebben geïnvesteerd in een desinfectietoestel met uv-c-licht. “Dat soort licht doodt alle virussen, bacteriën en schimmels. We zijn klaar om maandag ‘coronaproof’ opnieuw op te starten”, zegt Yves.

De Westhoek, in de Zeelaan, is al decennialang een vaste waarde in Koksijde. Je kan er terecht voor juwelen, uurwerken en cadeautjes. “Net zoals andere handelaars hebben ook wij geïnvesteerd in zaken zoals plexi, handgel en mondmaskers, maar we gaan nog verder”, schetst Yves. “Uv-c-licht doodt virussen en bacteriën en daarom vonden we het zinvol om in zo’n sterilisator te investeren. We stoppen er al onze juwelen, uurwerken, gereedschap en sleutels in. Van zodra iets met ons of de klanten in aanraking komt, stoppen we het onder dat speciale licht.”

Uv-c-stralen worden wel vaker gebruikt om micro-organismen te doden. Zo worden gespecialiseerde uv-c-lampen ook gebruikt bij het steriliseren van water of medische apparatuur. Die lampen zijn overigens anders dan de lampen die je vindt in een zonnebank.

Op bepaalde plaatsen in China wordt uv-c-licht ook in de coronapandemie al gebruikt om grote oppervlakken te ontsmetten, zoals bussen of ziekenhuisvloeren. Er is evenwel geen onderzoek gedaan naar het effect op het nieuwe coronavirus. Belangrijk: het gebruik van uv-c-stralen op de menselijke huid moet vermeden worden, want die zijn erg schadelijk voor de gezondheid.

Over de steun van de gemeente Koksijde voor de opstart van hun winkel is Yves overigens tevreden. “De handelaars krijgen van de gemeente maximale begeleiding. Ik denk aan belijning van wachtzones op het voetpad, affiches met richtlijnen, een startpakket met handgel, mondmaskers, plexi, handschoenen en afstandsstickers, enzovoort. Er komt ook een bonnenboekje voor alle inwoners en tweedeverblijvers. De gemeente draagt de volledige drukkosten.”