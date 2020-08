Ruzie onder jongeren mondt uit in afpersing: 18-jarige verdachte aangehouden Siebe De Voogt

28 augustus 2020

19u39 5 Koksijde In Koksijde kregen twee groepen jongeren het donderdagnacht met elkaar aan de stok. De ruzie mondde uit in een afpersing, waarbij vier Brusselaars andere vakantiegangers beroofden. Een 18-jarige werd intussen aangehouden door de onderzoeksrechter in Veurne.

Volgens het Veurnse parket begon de agressie op het strand van Koksijde. De ruzie escaleerde en ging daarna over in afpersing. Vier Brusselse jongeren, drie minderjarigen en één 18-jarige, dwongen minstens vier vakantiegangers uit de andere groep om multimedia af te geven. De verdachten konden worden opgepakt door de politie en werden ter beschikking gesteld van het parket. De meerderjarige werd intussen aangehouden door de onderzoeksrechter. De drie minderjarige verdachten werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter in Brussel en Halle-Vilvoorde.