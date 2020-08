Ruiters te paard kunnen recht naar zee door de duinen via een nieuw pad Gudrun Steen

06 augustus 2020

09u25 4 Koksijde Dwars door de Schipgatduinen aan Sint-André in Koksijde ligt een nieuw pad, waarop ruiters te paard recht naar zee kunnen stappen.

“Dit nieuwe tracé is een veilig alternatief voor de populaire strandtoegang via de G. Scottlaan. Het zal daar wat kalmer worden”, geeft schepen van Leefmilieu Guido Decorte (CD&V) mee. Natuur en Bos gaf zijn goedkeuring, want het pad loopt over hun eigendom. De club Westhoek Ruiters heeft beloofd om het pad van een halve kilometer mee te promoten. Het start aan het einde van de Debusscherestraat en loopt parallel met de G. Scottlaan tot op het strand.

Houd er rekening mee dat je met paarden op het strand nooit boven de hoogwaterlijn mag rijden. Tot en met 15 september zijn ruiters op het strand toegelaten voor 10.30 uur of na 18.30 uur. Paarden zijn verboden telkens als de reddingsdiensten aanwezig zijn. De insteken naar het strand zijn via de G. Scottlaan, Cottagelaan, Dumontlaan bij de KYC, het Eugène Debognieplein en dus ook via het nieuwe pad.

In de duin- en natuurgebieden zijn ruiters met hun paard welkom op de speciaal aangelegde ruiterpaden.