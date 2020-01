Ruim 7.600 euro achterstallige verkeersbelastingen geïnd tijdens controles in De Panne en Oostduinkerke Bart Boterman

23 januari 2020

17u24 0 Koksijde De verkeersdienst van de lokale politie Westkust en de Vlaamse Belastingdienst voerden woensdag samen controles uit in de Kinderlaan in Oostduinkerke en de De Pannelaan in De Panne. In totaal zijn daarbij liefst 1.418 nummerplaten gescand en is 7.671 euro aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd.

Vijftien bestuurders van wagens hadden hun verkeersbelasting niet betaald, zo bleek uit de scans van nummerplaten. Allen moesten het achterstallige bedrag meteen overschrijven, samen 5.618 euro. Een bestuurder kon niet voldoen aan de directe betaling van 803 euro dus werd zijn auto getakeld. Ook vijf vrachtwagenchauffeurs werden betrapt op het niet betalen van hun verkeersbelasting. Dat leverde 1.250 euro op.

De politie Westkust nam ook 45 ademtesten af en een bestuurder uit De Panne blies daarbij positief. Uit een andere wagen, van een bestuurder uit Noord-Frankrijk, kwam een sterke cannabisgeur. Hij legde een positieve drugstest af. Bij hem en een inzittende werd een kleine hoeveelheid cannabis in beslag genomen. Voorts hadden twee bestuurders hun rijbewijs niet bij, drie voertuigen waren niet in orde met de verzekering, een persoon droeg geen gordel, een bestuurder werd betrapt op het niet verlenen van voorrang aan een zebrapad en een auto was niet gekeurd.