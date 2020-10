Rowie David nieuwe wijk-inspecteur voor Sint-Idesbald Bart Boterman

07 oktober 2020

08u25 0 Koksijde Politie-inspecteur Rowie David zal binnenkort heel vaak in het straatbeeld van Sint-Idesbald te vinden zijn.

Ze komt namelijk over van de interventiedienst van PZ Westkust - waar ze vijf jaar aan de slag was - naar de wijkdienst van Koksijde. Zo komt ze dichter bij de mensen te staan. Ze vervoegt er collega Ronny Moerman. Inspecteur Rowie David is verantwoordelijk voor de wijk Sint-Idesbald-Bad.