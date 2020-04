Recyclagepark enkel open op afspraak. Reserveren kan vanaf vanavond Gudrun Steen

06 april 2020

07u32 0 Koksijde Koksijde raadt iedereen aan om het recyclagepark niet te gebruiken als dat niet dringend nodig is. Wie afval heeft, moet eerst een afspraak maken.

Dat kan vanaf vanavond via www.koksijde.be/milieupark. De gemeente vraagt om de tijdsblokken na 17 uur en op zaterdag vrij te houden voor de mensen die momenteel nog aan het werk zijn. En er zijn nog voorwaarden. Het afval sorteren doe je vooraf want de medewerkers laten maar een beperkt aantal mensen binnen en je hebt een kwartier de tijd om alles te lossen. Moet je wachten, blijf dan in de wagen en ga geen praatje slaan met de anderen. Textiel en asbesthoudend materiaal zijn niet toegelaten op het recyclagepark omdat er daarvoor geen beschermingsmiddelen zijn. Koksijde heeft namelijk de mondmaskers en beschermende pakken geschonken aan de zorgsector waar ze meer nodig zijn.

Meer over Koksijde

milieu

milieuvervuiling

afval