Raam van auto ingeslagen, maar niets gestolen Bart Boterman

16 juni 2020

13u32 0 Koksijde In de Zonder Zorgstraat in Koksijde is het raam van een wagen ingeslagen. Er is evenwel niets gestolen.

De eigenares had haar Renault Modus er zaterdag geparkeerd en zou maandagmiddag opnieuw de wagen nemen. Ze merkte dat de achterruit ingeslagen was. Het glas lag verspreid over de achterbank van de Renault Modus. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en stelde een proces-verbaal op voor vernielingen.