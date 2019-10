Precies 100 bestuurders geflitst op dinsdag Bart Boterman

16 oktober 2019

16u57 3 Koksijde Precies 100 bestuurders hebben zich dinsdag later betrappen op overdreven snelheid tijdens flitscontroles in Koksijde. Telkens bedroeg de maximaal toegelaten snelheid 50 kilometer per uur.

“Gedurende vijf uur stond onze flitswagen afwisselend opgesteld in de Polderstraat in Oostduinkerke, de Leopold II-Laan in Oostduinkerke en in de Strandlaan in Sint-Idesbald”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van politie Westkust. “In de Polderstraat waren er 26 snelheidsovertreders, in de Leopold II Laan 34 en in de Strandlaan 40. Dat brengt het eindtotaal op 100 zware voeten gedurende een tijdspanne van ongeveer 5 uur”, aldus Deburchgraeve. Allen mogen een proces-verbaal en een boete in hun brievenbus verwachten.