Post van Sander Loones (N-VA) over Vlaamse kust veroorzaakt nieuw relletje met Open VLD

05 juni 2019

Koksijde 'Iedereen welkom aan de Vlaamse kust' postte raadslid Sander Loones (N-VA) uit Koksijde op Facebook als reactie op het resultaat van zijn partij. Open VLD, de partij van burgemeester Marc Vanden Bussche, kan zo'n uitspraak niet smaken en distantieert zich naar eigen zeggen van die provocatie.

“Vorige week dropte Sander Loones een bommetje op sociale media”, schetst Open VLD-voorzitter Ives Feys van Koksijde. “’La côte belge’ paste hij met rode stift aan in ‘la côte flamande’. Die post zette prompt kwaad bloed in sommige Franstalige media zoals La Libre Belgique. Sommige kanalen spreken al van ‘boycotter la côte flamande’. Onze ondernemers en handelaars werken elke dag keihard aan een klantvriendelijke reputatie. Het is niet de bedoeling dat lokale politici die inspanningen tenietdoen met één ondoordachte post. Met Open VLD nemen we dan ook afstand van die provocerende post. Alle vakantiegangers zijn en blijven welkom in onze gemeente. We roepen alle lokale politici op om ons gastvrije imago voortaan niet meer te besmeuren. Onze middenstanders zullen er dankbaar voor zijn.”

Eigen identiteit

“’Iedereen is welkom aan zee’, schreef ik uitdrukkelijk op Facebook”, weerlegt Sander Loones. “Toerisme is de motor van onze gemeente en die moeten we koesteren. Dat doen we best door wat typisch en karaktervol is te beschermen en actief uit te dragen. We moeten trots zijn op onze eigen identiteit. Dat is toch ook waar u op zoek gaat op uw reizen? Het parcours van Open VLD is nogal opmerkelijk. In het verleden was onze burgemeester lid van Lijst Dedecker en fiere Vlaming. In de vorige legislatuur verdedigde Open VLD vervolgens Franstalige benamingen van gemeentelijke gebouwen. Deze legislatuur bestuurt het liever met sp.a dan met N-VA en lijkt de open Vlaamse reflex nog meer te verdwijnen. Terwijl we ons als kustgemeente net op de kaart moeten zetten als een sfeervolle, typische gemeente voor meerwaardezoekers. Met de nationale verkiezingen behaalde N-VA 39,5 procent in Koksijde-Oostduinkerke. Het bewijs dat een beleid openheid en identiteit perfect kan combineren. Het zou jammer zijn wanneer Open VLD de eenheidsworst zou verkiezen.”

Meer dan 130 reacties kwamen er op de post van Loones. En die zijn niet altijd even mals. ‘Je mag er trots op zijn, op je zwart gedoe’ of ‘Belachelijk, ik kom al niet meer in Antwerpen, ik kan ook iedereen de Nederlandse kust aanraden Cadzand, Breskens. Ook de Noord-Franse kust is een pareltje.’ Maar er zijn er ook die Loones steunen zoals deze reactie van Ludo Tack ‘Ik reageer op uw opmerking dat Loones zou oproepen dat de Walen uit Vlaanderen moeten blijven, wat niemand ooit ergens gezegd heeft. N-VA heeft overduidelijk niks tegen Walen aangezien ik van Waalse komaf ben en gewoon bij die partij zit.”