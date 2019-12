Porsche rijdt in op vluchtheuvel, ramt weginfrastructuur en komt tot stilstand tegen grote kerstboom Bart Boterman

26 december 2019

13u01 14 Koksijde Een Porsche Macan is woensdagnacht rond 3 uur gecrasht tegen een verkeerslicht. Ook enkele paaltjes en een grote kerstboom op de vluchtheuvel voor het voormalig gemeentehuis van Oostduinkerke, op de hoek van de Dorpsstraat en de Leopold II-laan, moesten eraan geloven.

Het voertuig kwam uit de Leopold II-laan, maar de persoon achter het stuur schatte het kruispunt verkeerd in. Een verkeerslicht op de vluchtheuvel sneuvelde, brak af en kwam onder de Porsche Macan S terecht. Ook enkele paaltjes en borden met plaatsaanduidingen deelden in de brokken. Uiteindelijk kwam het voertuig tot stilstand tegen een kerstboom van de gemeente Koksijde, al bleef die relatief ongeschonden. Niemand raakte gewond en de politie kwam ter plaatse.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet helemaal duidelijk. Ze worden verder onderzocht, laat de politie Westkust weten. Of de bestuurder gedronken had is ook nog niet bekend. Het voertuig werd wel getakeld.