Pool riskeert 38 maanden cel voor zware slagen aan The Possé, waarbij slachtoffer in kritieke toestand belandde Bart Boterman

26 mei 2020

16u54 0 Koksijde Een 26-jarige Pool riskeert 38 maanden gevangenisstraf voor twee zware vechtpartijen op dezelfde avond voor danscafé The Possé in Oostduinkerke. Hij wordt ervan verdacht een landgenoot te hebben geslagen, waarbij dat slachtoffer met zijn hoofd op een boordsteen terecht kwam en in een diepe coma belandde. De toestand van het slachtoffer, die na zijn val nog schoppen kreeg te verduren, was na twee jaar nog steeds ernstig. De man heeft blijvende letsels.

De feiten vonden plaats in juli 2017 voor de deur van danscafé The Possé. De gemoederen verhitten en er ontstonden meerdere vechtpartijen. Pas toen een van de betrokkenen bewusteloos op de grond werd aangetroffen stopten de vechtpartijen. Het gaat om een 33-jarige Pool. Heel wat betrokkenen werden opgepakt, maar wie precies de slagen had uitgedeeld bleef lang onduidelijk. Op beelden was te zien hoe iemand op het slachtoffer afstapte en zwaar uithaalde. Drie jaar later bracht het Openbaar Ministerie drie personen voor de rechtbank.

De 26-jarige hoofdverdachte, van Poolse origine, riskeert 38 maanden cel. Volgens de procureur werd hij geïdentificeerd als de persoon die de zware slag, met ernstige gevolgen uitdeelde. Nog twee anderen, nog een Pool (25) en een Duitser (24), werden vervolgd voor slagen en verwondingen en riskeren 4 maanden opsluiting. De advocate van de hoofdverdachte, Isabelle Decoster, pleitte dat er geen enkel objectief bewijs was over de verantwoordelijkheid van haar cliënt.

“Alle getuigen vertellen een ander verhaal. Niets maar dan ook niets in het dossier wijst erop dat mijn cliënt die slag uitdeelde”, was de kern van haar pleidooi. Ze ging voor de vrijspraak. Wel vroeg ze, door zijn blanco strafblad, een probatie-opschorting voor de andere tenlastelegging, namelijk wederzijdse slagen en verwondingen. Dat haar cliënt betrokken was in de vechtpartijen, staat immers buiten kijf. Het slachtoffer dat maandenlang in coma lag en nog steeds zware letsels met zich meedraagt, stelde zich geen burgerlijke partij. De man werd immers gerepatrieerd naar Duitsland maar heeft geen bekend adres. Vonnis 23 juni.