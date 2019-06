Politiezone Westkust wil tegen de zomer politiereglement met voorwaarden voor CBD-shops GUS

17 juni 2019

18u04 3 Koksijde Gano opende het voorbije weekend in Oostduinkerke de eerste CBD-shop aan de kust. CBD staat voor cannabidiol en is volgens Gano een natuurlijke stof die uit de cannabisplant wordt gehaald. De politiezone Westkust werkt nu aan een politiereglement met voorwaarden voor zo’n shops.

Het voorbije weekend meldde storemanager Jelle De Schepper van Gano ODK nog dat de zaak met de steun van de gemeente en de politie werd opgestart. Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) nuanceert dat en onderlijnt dat hij samen met korpschef Nico Paelinck werkt aan een streng drugsbeleid. Er komt een politiereglement. “CBD-shops duiken op in Vlaanderen. Daar verkopen ze schijnbare ‘legale cannabis’”, zegt Paelinck. “De openbare besturen en het parket worden met de start van zo’n shop in Oostduinkerke in snelheid gepakt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen (fagg) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (favv) hebben nog geen standpunt ingenomen. In onze zone Westkust stellen we een wildgroei vast van het aanbod van zo’n producten. Ik denk maar aan nachtwinkels, tabaksshops en videowinkels.”

Strenge aanpak

“De verkoop van CBD-producten bemoeilijkt de aanpak van de drugsoverlast”, vindt Paelinck. “Bevat het aangetroffen zakje het originele product dat er initieel inzat? Op geur en zicht kan de politieman op straat dat niet uitmaken dus is een analyse met de bijhorende kosten nodig. Hoeveel overlast en verstoring van de openbare orde zal dat niet met zich meebrengen? Is dit een opstap bij de jeugd naar gebruik van illegale middelen? Zullen dealers zich in de buurt ophouden om hun illegale cannabis te verkopen? In de nieuwe politieverordening die we met de burgemeesters van Koksijde, De Panne en Nieuwpoort opmaken staan voorwaarden. In de nabijheid van scholen, uitgaansbuurten en plaatsen waar veel minderjarigen komen kan geen CBD-shop komen. Verschillende vestigingen met hetzelfde product mogen niet in een bepaalde straal. Als de uitbater of bediende veroordeeld is of gekend voor druggerelateerde feiten dan kan de gemeente de zaak weigeren. Voor de bestaande CBD-shop werken we een overgangsregeling uit. Het parket van West-Vlaanderen en ook nationaal wordt op dat vlak aan een beleid gewerkt. Bij toekomstige controles van zo’n zaken zullen we samenwerken met de fagg, favv, douane en economische inspectie.”