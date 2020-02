Politie zoekt eigenaar van gestolen fiets BBO

10 februari 2020

19u57 4 Koksijde De politie Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) is op zoek naar de eigenaar van een herenfiets van het merk Venturelli.

Een patrouille betrapte namelijk afgelopen weekend een dief toen hij net een fiets had gestolen op de openbare weg. De fietsdief werd opgepakt en meegenomen naar het commissariaat. Er wordt onderzocht of de man voor andere feiten in aanmerking komt.

Intussen staat de gestolen fiets nog in het commissariaat in de Ter Duinenlaan in Koksijde. De eigenaar kan zich er melden maar moet wel bewijzen dat het om zijn fiets gaat.