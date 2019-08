Politie Westkust pakt uit met fraaie cijfers: zomercriminaliteit in twee jaar met 43 procent gedaald Mathias Mariën

31 augustus 2019

17u52 0 Koksijde De zomercriminaliteit in de politiezone Westkust is dit jaar opnieuw gedaald. “In vergelijking met twee zomers is het een daling van maar liefst 43 procent", zegt het korps trots.

De woninginbraken kenden ten opzichte de zomer 2018 de grootste daling (54%). Ook de beschadigingen aan voertuigen daalden met meer dan de helft (51%) in vergelijking met 2017, ten opzichte van 2018 daalden ze met 8 procent. De diefstallen uit voertuigen verdubbelden van 7 naar 14 feiten tijdens de zomer van 2019. Bij het merendeel van de voertuigen lagen de gestolen voorwerpen zichtbaar in beeld. De politie roept daarom op om kostbare voorwerpen nooit (zichtbaar) achter te laten in het voertuig.