Politie Westkust geeft data van alcohol- en snelheidscontroles vrij Bart Boterman

02 oktober 2019

17u55 0 Koksijde De politie Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) plant komend weekend grootschalige alcoholcontroles op verschillende locaties. Dat maakt de zone zelf bekend.

“Op zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober plannen we grootschalige alcoholacties in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Op andere data kunnen uiteraard nog onaangekondigde controles plaatsvinden”, laat Ine Deburchgraeve weten. Snelheidscontroles zijn gepland voor 4, 7, 15, 23 en 31 oktober. Een gewaarschuwd man is er twee waard.