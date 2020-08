Politie waarschuwt handelaars voor oplichtster die wisseltruc gebruikt Bart Boterman

02 augustus 2020

12u36 6 Koksijde De politie Westkust waarschuwt handelaars in Koksijde en De Panne voor oplichting door middel van de wisseltruc. Een vrouw, vermoedelijk een Roemeense, sloeg tot drie keer toe. Twee keer waren handelaars alert genoeg om de oplichting te voorkomen.

De vrouw probeerde twee keer de wisseltruc uit te voeren in De Panne. Ze bestelde een cola, betaalde met een briefje van 50 euro, kreeg wisselgeld en haalde volgens de uitbaters ‘een goocheltruc’ boven waarbij ze het briefje van 50 opnieuw probeerde mee te grissen.

Rode sandalen

In beide gevallen waren de handelaars alert genoeg om dat te voorkomen. In een zaak op de zeedijk in Koksijde slaagde de vrouw wel in haar opzet, waarbij ze zo’n 47 euro buit maakte bovenop de cola. Ze is vermoedelijk Roemeense, aangezien ze een Roemeense munt achterliet. Ze zou herkenbaar zijn aan haar opvallende rode sandalen.