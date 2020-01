Politie redt vrouw uit zee, maar rijdt zich vast in het water: terreinwagen loopt volledig onder Bart Boterman

17 januari 2020

10u49 18 Koksijde De politie Westkust heeft donderdagnacht in Oostduinkerke een vrouw gered uit zee. Een patrouille reed met een terreinwagen, een Volkswagen Amarok, zo dicht mogelijk tot bij de vrouw, maar kwam vast te zitten. Het slachtoffer werd gered, maar de terreinwagen spoelde volledig onder en is verloren.

Het incident gebeurde rond drie uur ’s nachts. De politie werd verwittigd over een vrouw die zich mogelijk in het water bevond. De patrouille in de Volkswagen Amarok speurde de kustlijn af en vond de vrouw ter hoogte van Groenendijk in Oostduinkerke. “De vrouw zat al tot haar middel in zee en had geen gevoel meer in de benen. De brandweer werd opgeroepen, maar gezien de precaire situatie besloot de patrouille om de vrouw zelf zo snel mogelijk uit het water te halen. Daarbij reden ze zo dicht mogelijk tot bij het slachtoffer, in het water. Plots reed onze Volkswagen Amarok zich echter vast in een zinkput. De wagen was onwrikbaar”, vertelt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de lokale politie Westkust.

Vrijdagmorgen pas weggesleept

De patrouille diende de wagen achter te laten, maar slaagde er wel in de vrouw (41) uit Brugge veilig naar de zeedijk te brengen. Daar werd ze met een ziekenwagen naar het AZ West in Veurne overgebracht. Ze is intussen aan de beterhand. “Gezien het water snel steeg en onze terreinwagen in luttele momenten onder water stond, was wegslepen niet meer mogelijk. Daarvoor is gewacht tot vrijdagmorgen bij laag water”, aldus Deburchgraeve.

De pick-up werd door de politie aangekocht in april 2018 als voertuig om in te zetten op alle ondergronden, maar is nu volledig verloren.