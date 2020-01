Plotse dood horecavrouw Nathalie (49) schokt kust: “Vrijdag werkte ze nog vol overgave in cocktailbar Oasis. Hoe moeten wij nu verder?” GUS

26 januari 2020

11u15 162 Koksijde Zaterdagochtend vroeg Nathalie Deuwel (49) uit Koksijde nog een glas water aan haar zoon. Toen die terug boven kwam, vond hij zijn moeder dood in bed. Nathalie was haar hele leven actief in de horeca, net zoals haar ouders en grootouders. Haar man Danny Verhaeghe (49) kan het niet vatten: “Hoe moeten we nu verder?”

Vrijdag werkte Nathalie nog vol overgave in cocktailbar Oasis in De Panne. “Toen ze zaterdagochtend wakker werd, vroeg ze een glas water en kroop nog even in bed”, vertelt Danny aangeslagen. “Daar blies ze letterlijk haar laatste adem uit. Onze oudste, Ron, heeft haar nog proberen te reanimeren en ook de hulpdiensten deden wat ze konden maar het was te laat. We zijn haar kwijt. Ze overleed na een longembolie (bloedklonter die vastzit in een bloedvat van de longen red.) Al van toen we tiener waren, zijn wij een koppel. We trouwden in 1993, in het jaar dat ze de jongste Toque Blanche van het land werd,” vertelt Danny.

Venue

“Ons hele leven werkten we in de horeca. We leerden elkaar kennen in de hotelschool van het Atheneum in De Panne. Ik kon aan de slag in het restaurant Venue van haar ouders. Die horecazaak hebben Nathalies grootouders in 1947 als familiepension opgericht en haar ouders vormden het om tot een gastronomisch restaurant. In 2000 namen we het over. Achter het fornuis voelde Nathalie zich opperbest. Veertien jaar later lieten we de Venue over maar we bleven beide actief in de horeca. In de Oasis had Nathalie haar draai gevonden en nu is ze er niet meer. Hoe kan dit? Hoe moet het verder? Ze was zo zorgzaam voor ons. Een vrouw uit de duizend en de beste mama die je je kan indenken. Veel te goed om nu al weg te gaan.”

Horeca verliest een parel

Sterrenchef Stéphane Buyens van hostellerie Le Fox in De Panne kende Nathalie haar hele leven. “De horeca verliest een parel, een toffe madam, een vriend van iedereen met een hart van koekebrood. Haar enthousiasme en wil om bij te leren zijn me bijgebleven. Samen met Danny runde ze de Venue, niet ver van onze zaak. Ik zag in haar de ideale opvolger van haar vader in de keuken. Nathalie was op 23-jarige leeftijd al Toque Blanche en later ook genomineerd voor de titel Ladychef of the Year. Jaren was ze actief in het bestuur van Horeca De Panne-Adinkerke. Onbegrijpelijk dat ze er nu niet meer is.”

Een trotse mama

Frederic Devos uit Koksijde is bevriend met Nathalie en Danny. Hij kent ook goed zoon Ron die sinds kort voorzitter is van Jong Open VLD en na de gemeenteraadsverkiezing van 2018 een mandaat wist te veroveren in Koksijde. “Wat een mooi gezin dat nu zo’n tegenslag moet verwerken. Nathalie was een levensgenieter, goede kokkin en hield zelf ook van lekker eten en drinken. Haar twee kinderen Ron (24) en Len (19) droeg ze op handen. Toen Ron koos voor de lokale politiek haalde ze alles uit de kast om hem te steunen. Echt mooi om te zien. Ook haar mama Georgette is een bekende figuur. Twee handen op één buik waren ze. Ik was vooral gecharmeerd door de positieve vibes die Nathalie verspreidde. Ze was heel graag gezien.”

Nathalie wordt donderdag om 10.30 uur begraven in de OLV Ter Duinenkerk in Koksijde.